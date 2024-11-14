В Подмосковье осудят гендиректора ООО за неуплату налогов на 140 млн рублей

В Подмосковье перед судом предстанет гендиректор ООО «Жилсервис Клинский» за неуплату налогов более чем на 140 миллионов рублей, передает Прокуратура Московской области.

Деятельность компании связана с содержанием многоквартирных домов. Обвиняемый внес в налоговые декларации на добавленную стоимость за 2017-2019 годы заведомо ложные сведения. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 140 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В рамках расследования были проведены обыски, допросы и налоговая судебная экспертиза. Обвиняемый в полном объеме погасил недоимку перед бюджетом.