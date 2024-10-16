В Подмосковье осудят мужчину, который монтировкой пытался убить знакомого и напал на полицейских

В Подмосковье предстанет перед судом житель Саратовской области в возрасте 34 лет, который пытался убить знакомого, напал на сотрудников полиции и садился за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, в сентябре 2022 года в деревне Пешки под Солнечногорском обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со знакомым и избил его. На место вызвали полицию, и мужчина применил насилие в отношении правоохранителей.

Также весной 2023 года обвиняемый порезал ножом шины автомобиля и повредил его кузов. Сумма причиненного ущерба превысила 64 тысячи рублей. Помимо этого, в том же месяце мужчина, не имея водительских прав, пьяным сел за руль автомобиля и доехал до дома на Лесной улице в Солнечногорске.

Кроме того, в апреле прошлого года обвиняемый пытался убить знакомого на строительном рынке. Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары монтировкой. Мужчина потерял сознание, и нападавший, решив, что тот скончался, скрылся. В последующем потерпевшему оказали медпомощь.