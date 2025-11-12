В Подмосковье осудят организаторов незаконной миграции после гибели 9 иностранцев в результате пожара
Суд в Подмосковье рассмотрит дело в отношении четырех организаторов нелегальной миграции после гибели 9 иностранцев в результате пожара в Истре. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, весной прошлого года обвиняемые незаконно разместили в домах в Истре как минимум 29 иностранцев, чтобы привлекать их для работы в складском помещении.
В конце мая 2024-го в одном из домов в Падиково произошел пожар. Из-за нарушений правил и норм пожарной безопасности жильцы не смогли своевременно принять меры и выбраться из помещения. В результате от отравления угарным газом скончались 9 иностранцев.
Уголовное дело в отношении злоумышленников рассмотрит Истринский городской суд. Еще одного участника преступной группы приговорили к 3 годам лишения свободы.
