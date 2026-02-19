В Подмосковье открыли дополнительный прием заявок на участие в чемпионате «Абилимпикс»

В Подмосковье открыли дополнительный прием заявок на участие в XII областном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что дополнительный набор проводится только при наличии свободных рабочих мест. Заполнить заявку можно здесь.

«Если вы планировали участие — сейчас самое время подать заявку и не упустить возможность проявить себя!» – добавили в сообщении.

