В Подмосковье отремонтировали более 10 тыс. ям
Минтранс: дорожники Подмосковья устранили 12 тыс. дефектов покрытия
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Дорожные службы Подмосковья с начала этой недели ликвидировали более 12 тыс. дефектов покрытия на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 5,4 тыс. ям из общего объема отремонтировали на муниципальных дорогах. Еще более 7 тыс. дефектов специалисты Мосавтодора устранили на региональной сети.
С начала февраля 2025 года дорожники ликвидировать порядка 40 тыс. ям на региональных и 35 тыс. ям на муниципальных дорогах. В ведомстве уточнили, что ремонт проводят круглогодично, процесс фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.