В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки в восьми округах

Поврежденные и выцветшие дорожные знаки привели в порядок в восьми муниципалитетах Подмосковья, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели на девяти дорогах в Дмитрове, Серпухове, Чехове, Солнечногорске, Щелково, Люберцах, Егорьевске и Богородском округе.

К примеру, в Люберцах отремонтировали знак в 1-ом Покровском проезде в Котельниках, а в Егорьевске привели в порядок объекты сразу на двух дорогах — на улице Антипова в городе и на Касимовском шоссе в деревне Порядниково.