В Подмосковье отремонтировали и восстановили дорожные знаки в 12 округах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об итогах ремонта дорожных знаков за неделю. За указанный период в регионе выявили поврежденные объекты в 12 округах.

Работы провели специалисты «Мосавтодора». Поврежденные и выцветшие знаки были выявлены на 14 участках региональной дорожной сети.

Так, были приведены в порядок объекты в Волоколамске, Серпухове, Коломне, Можайске, Лобне, Мытищах, Жуковском, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Люберцах и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе дали старт четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе.