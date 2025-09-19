В Подмосковье отремонтировали линии освещения на региональных дорогах в 11 округах
Работоспособность линий освещения восстановили в 11 округах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье отремонтировали неисправные линии наружного освещения на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в 11 округах: Наро-Фоминске, Кашире, Пушкино, Подольске, Ступино, Раменском, Чехове, Клину, Талдоме, Красногорске, Балашихе.
К примеру, в Клину отремонтировали линии на Лесной улице в Высоковске, в Пушкино — на Заводской улице в Ивантеевке, в Раменском — на Центральной улице в селе Речицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что столица и область приняли решение по интеграции маршрутов общественного транспорта.