В Подмосковье отремонтировали линии освещения на региональных дорогах в 11 округах

В Подмосковье отремонтировали неисправные линии наружного освещения на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 11 округах: Наро-Фоминске, Кашире, Пушкино, Подольске, Ступино, Раменском, Чехове, Клину, Талдоме, Красногорске, Балашихе.

К примеру, в Клину отремонтировали линии на Лесной улице в Высоковске, в Пушкино — на Заводской улице в Ивантеевке, в Раменском — на Центральной улице в селе Речицы.

