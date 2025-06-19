В Подмосковье отремонтировали покрытие на территориях девяти медучреждений

В Подмосковье отремонтировали покрытие на территориях девяти медицинских учреждений. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели у учреждений в Люберцах, Коломне, Чехове, Серпухове, Пушкино и Мытищах. В общей сложности заменили около 20 тыс. кв. м. покрытия, в том числе на парковочных пространствах. Кроме того, были обустроены пешеходные дорожки.

В целом к осени планируется отремонтировать территории у 23 медучреждений в 15 округах. Работы продолжаются на девяти объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте работ по благоустройству территорий, которые победили на федеральном конкурсе в прошлом году.