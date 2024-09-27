В Подмосковье отремонтировали региональные дороги, ведущие к достопримечательностям

Четыре десятка дорожных участков, ведущих к туристическим местам, отремонтировали в регионе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на региональных дорогах в двадцати муниципалитетах. Их общая протяженность превысила сто двадцать километров.

Таким образом, жителям и гостям области стало удобнее добираться до музеев, храмов, усадеб, монастырей.

К примеру, в порядок привели подъездную дорогу к Ново-Иерусалимскому монастырю и «Новому Иерусалиму» в Истре, дорогу, ведущую к усадьбе «Раменское», а также участок, который ведет к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде.