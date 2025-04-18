В Подмосковье отремонтируют дороги, следующие к церквям и соборам
Около 130 участков дорог к церквям и соборам отремонтируют в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В 2025 году в Подмосковье в рамках ремонтного сезона отремонтируют порядка 130 участков региональных дорог, следующих к церквям, соборам и монастырям, работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт больше 380 км региональных дорог обеспечит безопасность и комфорт местных жителей, а также поспособствует развитию туризма в 38 округах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Так, например, в Егорьевске дорожники приступили к ремонту улицы Владимирской, которая ведет к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю, в Волоколамске — проведут ремонт порядка 8,3 км покрытия между селами Кузьминское и Теряево. Это обеспечит комфортный проезд к Иосифо-Волоцкому монастырю.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.