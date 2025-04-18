В Подмосковье отремонтируют дороги, следующие к церквям и соборам

В 2025 году в Подмосковье в рамках ремонтного сезона отремонтируют порядка 130 участков региональных дорог, следующих к церквям, соборам и монастырям, работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.