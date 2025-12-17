В Подмосковье оценили эпидемиологическую ситуацию по гриппу как благополучную

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная, отмечается естественный прирост, характерный для сезонного подъема заболеваемости. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В структуре циркулирующих вирусов сохраняется преобладание респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает штамм A, от которого защищают современные вакцины. Количество заболевших гриппом за прошедшую неделю составило 1,1 тыс.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин призвал родителей следить за состоянием детей и регулярно измерять температуру тела, чтобы вовремя выявить недуг. В школах можно носить маски, а также разделять детей расстоянием. Среди других мер профилактики — бактерицидные лампы-рециркуляторы в коридорах, классах, столовых, уборка с использованием дезинфекционных средств, обработка рук, мыло в туалетах.

Главный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш добавила, что в течение декабря еще можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства.

