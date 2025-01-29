В Подмосковье оцифровали услугу по оформлению выплаты взамен земельного участка для бойцов СВО

В Подмосковье оцифровали услугу по оформлению выплаты взамен участка земли, которую могут получить участники СВО. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

С начала этого года участникам спецоперации и семьям погибших бойцов доступна выплата, размер которой составляет 500 тыс. руб. Получить ее можно взамен участка земли.

Как отметили в министерстве, мера поддержки очень востребована среди жителей, и было принято решение перевести ее оформление в «цифру». Теперь соответствующий сервис доступен на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что поддержка участников СВО является одной из ключевых задач областных властей.