В Подмосковье оцифровали услугу по оформлению выплаты взамен земельного участка для бойцов СВО

Онлайн-услугу по оформлению выплаты для участников СВО запустили в Подмосковье

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Фото: [unsplash.com]

В Подмосковье оцифровали услугу по оформлению выплаты взамен участка земли, которую могут получить участники СВО. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

С начала этого года участникам спецоперации и семьям погибших бойцов доступна выплата, размер которой составляет 500 тыс. руб. Получить ее можно взамен участка земли.

Как отметили в министерстве, мера поддержки очень востребована среди жителей, и было принято решение перевести ее оформление в «цифру». Теперь соответствующий сервис доступен на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что поддержка участников СВО является одной из ключевых задач областных властей.

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