В Подмосковье пассажиры 1,9 млн раз скачали расписание автобусов в рамках проекта «Скачай, не срывай»

В Подмосковье пассажиры общественного транспорта 1,9 млн раз воспользовались сервисом «Скачай, не срывай». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект запустило АО «Мострансавто» весной 2023 года. В его рамках пассажирам предлагается загрузить себе на устройство актуальный график движения автобусов.

Информацию можно найти на сайте компании. Там же можно узнать, какие автобусы проходят через интересующую остановку.

Также актуальные данные о графике движения автобусов доступны в боте компании. Кроме того, можно обратиться на Единую линию связи: 8 (800) 700-31-13.

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