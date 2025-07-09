В Подмосковье пациентам оформили более 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства

С начала 2025 года в Подмосковье оформили более 6,2 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, сделать это можно на приеме у врача или в ходе телемедицинской консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Электронный рецепт нельзя потерять или испортить, и он всегда под рукой. <…> Важно, что для продления таких рецептов не нужно ехать в поликлинику, сделать это можно онлайн — на телемедицинской консультации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы получить препарат, пациентам нужно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Найти информацию о рецептах можно в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

В ведомстве добавили, что с 2024 года о необходимости продления электронных рецептов напоминает робот Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.