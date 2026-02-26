В Подмосковье пенсионеры оформили компенсацию в режиме онлайн более 3 тыс. раз

В Подмосковье неработающие пенсионеры старше 65 лет воспользовались услугой по оформлению ежемесячной денежной компенсации более 3 тыс. раз, она доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такая возможность есть у жителей, чей доход составляет менее 18 тыс. рублей. При этом они должны постоянно проживать в области на протяжении минимум 10 лет одни или совместно с другими неработающими пенсионерами. Заявление рассматривают в течение семи рабочих дней, с ответом можно будет ознакомиться в личном кабинете.

