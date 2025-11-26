В Подмосковье перевыполнили план по ямочному ремонту большими картами во дворах

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги программы ямочного ремонта с применением технологии «больших карт» за 2025 год.

В этом году планировалось провести работы в более чем 300 дворах на общей площади свыше 517 тыс. кв. м. В результате план был перевыполнен почти на треть — работы провели в 390 дворах на 670 тыс. кв. м.

Суть технологии «больших карт» заключается в том, что асфальт нарезается крупными участками от 25 кв. м.

В следующем году планируется провести работы более чем в 300 дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько общественных пространств благоустроят в регионе в текущем и следующем годах.