В Подмосковье планируют закупить 40 единиц лесопожарной техники для лесничеств

В 2026 году в рамках подготовки к пожароопасному сезону в Подмосковье планируют закупить и направить на лесопожарные станции ГАУ МО «Мособллес» 40 единиц специализированной техники и оборудования. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Это будут малые лесопатрульные комплексы, пожарные автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, седельные тягачи для транспортировки тяжелой техники и не только. Технику поставят к началу пожароопасного сезона. В комитете уточнили, что количество машин увеличили, чтобы лесопожарные формирования ГАУ МО «Мособллес» могли оперативно реагировать на возгорания.

