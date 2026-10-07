В Подмосковье по «гаражной амнистии» оформили в собственность почти 5 тыс. объектов

За три квартала 2026 года жители региона закрепили за собой право собственности на 4915 объектов. В эту цифру вошли 881 гараж и 4 034 земельных надела под ними. Суммарная площадь вовлеченной в оборот земли достигла 107,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Перевести бокс из статуса фактического владения в юридическую плоскость могут не все. Законодательство четко очерчивает круг претендентов и технические характеристики самих строений:

— здание должно быть возведено до конца 2004 года. Эта дата выбрана не случайно — именно тогда начал действовать современный Градостроительный кодекс РФ;

— в документах должно быть указано, что участок выделялся либо всему гаражному кооперативу, либо конкретно человеку от предприятия, при котором этот кооператив создавался;

— заявителю достаточно предъявить любые сохранившиеся свидетельства пользования. В зачет идут справки, подтверждающие владение, к примеру, от профкомов, членские книжки ГСК, старые чеки об уплате взносов или технические паспорта БТИ;

— амнистия распространяется только на капитальные объекты, имеющие фундамент. Единственное исключение — если земля изначально выделялась всему кооперативу на условиях бессрочного пользования;

— если координатные точки участка отсутствуют в базе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), собственнику придется заказать межевание. Для этого нанимается профильный специалист — кадастровый инженер, который составляет схему расположения надела на кадастровом плане территории.

Для того чтобы оформить процедуру, достаточно зайти на региональный портал государственных и муниципальных услуг. Необходимо выбрать сервис «Предварительное согласование предоставления земельного участка» и, следуя пошаговым подсказкам системы, загрузить сканы имеющихся документов.