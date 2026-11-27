Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в администрации городского округа Красногорск, где 17 подростков получили свой главный документ. С важным событием ребят поздравила первый заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина, подчеркнувшая значимость нового этапа взросления.

На праздничное мероприятие юноши и девушки пришли в сопровождении родителей, чтобы разделить волнительный момент. Напутственные слова юным красногорцам адресовали Наталья Тимошина и депутат местного Совета депутатов Мария Малышева.

Поздравляя молодежь, первый замглавы выразила надежду, что этот документ станет для них настоящей отправной точкой во взрослую жизнь. Она напомнила ребятам, что новый статус открывает перед ними не только широкие права, но и накладывает серьезную ответственность.

Проведение подобных церемоний уже давно закрепилось в Красногорске как добрая традиция. Такой формат позволяет подросткам запомнить получение первого удостоверения личности как яркое и значимое событие, а семьям — провести этот важный день в атмосфере настоящего праздника.