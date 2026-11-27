Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать выпадов в адрес российского лидера Владимира Путина, поскольку хочет заключить мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает видео-канал с записью его выступления.

По словам главы Белого дома, он мог бы публично заявить о своей неприязни к Путину, однако в этом случае возникла бы та же проблема, что и в отношениях между Владимиром Зеленским и российским лидером. Трамп отметил, что главная сложность урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг друга.

Эти слова стали ответом на вопрос журналистов о том, почему Трамп назвал Путина своим другом во время двусторонней встречи глав государств в китайском Шэньчжэне.

Ранее стало известно, что изоляция канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе поддержки Украины стала тревожным сигналом для Киева.