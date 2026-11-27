Трамп объяснил теплоту к Путину: «Иначе соглашения не будет»
Трамп объяснил, почему назвал Путина другом на встрече в Шэньчжэне
Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать выпадов в адрес российского лидера Владимира Путина, поскольку хочет заключить мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает видео-канал с записью его выступления.
По словам главы Белого дома, он мог бы публично заявить о своей неприязни к Путину, однако в этом случае возникла бы та же проблема, что и в отношениях между Владимиром Зеленским и российским лидером. Трамп отметил, что главная сложность урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг друга.
Эти слова стали ответом на вопрос журналистов о том, почему Трамп назвал Путина своим другом во время двусторонней встречи глав государств в китайском Шэньчжэне.
Ранее стало известно, что изоляция канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе поддержки Украины стала тревожным сигналом для Киева.