Хронический стресс и неумение с ним справляться являются главным препятствием на пути к долголетию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кардиолога Валентину Байдину.

По словам врача, режим сна, правильное питание и физическая активность — основа здоровья, однако в погоне за полезными привычками люди часто упускают ключевой фактор активного долголетия. Главным триггером преждевременного старения организма и скрытых патологий Байдина назвала именно хронический стресс.

Кардиолог предупредила, что многие опасные заболевания, такие как повышенное давление, высокий холестерин или диабет, годами развиваются незаметно, и пусковым механизмом для них часто становится неконтролируемый стресс. Избыток кортизола и адреналина негативно действует на сосуды и нарушает метаболизм.

Байдина подчеркнула: человек может правильно питаться и даже не догадываться о проблеме, но из-за постоянного психоэмоционального напряжения скрытые патологии продолжают прогрессировать. Хронический стресс вызывает спазм артерий и провоцирует опасные скачки давления. Кроме того, изнуренный тревогами человек часто работает на износ, что после 40 лет повышает риски инфарктов и инсультов. Постоянное нервное перенапряжение негативно сказывается и на иммунной системе, что косвенно может увеличивать риск онкологических заболеваний.

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