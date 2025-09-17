В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали шесть дорог, связанных с Великой Отечественной войной

В Подмосковье в этом году по нацпроекту отремонтировали шесть региональных дорог, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Одинцово, Мытищах, Шаховской, Истре, Можайске, Подольске. Всего было отремонтировано более 12 км дорожного покрытия. Изменения почувствовали свыше 48 тыс. автовладельцев.

В числе отремонтированных дорог — 4-километровый участок трассы ММК — Аниково — Агафоново между Чапаевкой и Новым городком в Одинцово, а также улица Босова в Истре и улица Рожкова в Климовске Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что столица и область решили интегрировать маршруты общественного транспорта.