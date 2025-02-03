В Подмосковье по ОМС проведут еще более 7 тыс. процедур ЭКО
Минздрав Подмосковья: более 7 тыс. процедур ЭКО проведут в регионе в 2025 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году жительница Подмосковья по ОМС проведут более 7 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса, работу проводят в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для получения услуги женщинам нужно оформить квоту. Узнать подробнее о том, как это сделать, а также перечень необходимых для этого документов представлен здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.