В Подмосковье по ОМС проведут еще более 7 тыс. процедур ЭКО

В 2025 году жительница Подмосковья по ОМС проведут более 7 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса, работу проводят в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для получения услуги женщинам нужно оформить квоту. Узнать подробнее о том, как это сделать, а также перечень необходимых для этого документов представлен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.