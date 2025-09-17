В Подмосковье по программе «100 прудов и озер» расчистили более 10 объектов

В Подмосковье в рамках реализации губернаторской программы «100 прудов и озер» расчистили еще 12 объектов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, например, в Электростали расчистили Юбилейный пруд, в Пушкинском округе — Русловой пруд на реке Серебрянке и Мурановский пруд, в Истре — Запруда на реке Маглуша у деревни Брыково, в Зарайске — Широбоковский пруд и так далее. В рамках работ специалисты провели обрезку аварийных деревьев в акватории, удалили плавающий мусор и лишнюю воздушно-водную растительность.

Министерство проводит расчистку в Коломне на озере «Троицкие озерки» и озере Липитино. Работы на других объектах ведет Дирекция экологических проектов, подведомственная Минэкологии. Плановое завершение работ — конец сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.