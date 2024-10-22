В Подмосковье по программе губернатора с начала года газифицировали 50 населенных пунктов

В Подмосковье по программе губернатора с начала текущего года газифицировали 50 населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Юбилейным газифицированным населенным пунктом стала деревня Костино в Орехово-Зуево. На ее территории провели газопровод протяженностью около девяти километров. Таким образом, подключиться к газу смогут жители 136 домов.

В общей сложности за год в регионе планируется газифицировать 70 населенных пунктов, где ранее не было газа. Это позволит обеспечить газом примерно десять тысяч жителей.