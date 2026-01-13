В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроили более 600 медиков

В 2025 году в подмосковные медицинские учреждения по «Приведи друга» трудоустроились почти 630 медиков, за все время действия программы (с 2022 года) — более 1,8 тыс. врачей и средних медицинских специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы проводим большую работу по привлечению и удержанию медицинских кадров в Подмосковье», — отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках программы сотрудники медучреждений областного Минздрава могут получить премию за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры в размере до 128 тыс. рублей. В прошлом году проект был особенно востребован у медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров, акушеров-гинекологов.

Узнать подробнее у других мерах поддержки медработников можно здесь.

