В Подмосковье по программе соцгазификации с начала 2026 года построили около 50 км новых сетей

В Министерстве энергетики Московской области рассказали о ходе реализации президентской программы социальной газификации в Подмосковье. Работы по строительству газопроводов и подключению домов к газу в регионе проводят специалисты «Мособлгаза».

С начала 2026 года в Подмосковье в рамках указанной программы было построено порядка 50 км новых газопроводов. В результате газ появился в домах около 1 тыс. жителей.

Всего в этом году в области планируется построить 700 км сетей и подключить к газу дома примерно 50 тыс. жителей. Сейчас строительные работы продолжаются в 68 населенных пунктах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения. По его словам, в 2026 году работы проведут на 425 из них.