В Подмосковье победители акции «Терминал удачи» получили по 3999 рублей на оплату ЖКУ

Так, победу одержали следующие лицевые счета: 31554697, 33412653, 88984699, 82095625, 80240646, 91258121, 33369789, 81559490, 33372582. Каждый из победителей получит по 3999 рублей на оплату ЖКУ.

Для участия в акции нужно было оплатить счет через СБП на приеме у менеджера в офисе МосОблЕИРЦ.

До конца года в регионе проводится еще три акции от расчетного центра, победители которых получат по 1000, 1500 или 3999 рублей на оплату коммунальных услуг. Подробная информация представлена здесь.