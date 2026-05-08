В Подмосковье почти 15 тыс. ветеранов получили адресную помощь ко Дню Победы

Адресную помощь ко Дню Победы в Подмосковье получили около 14 тыс. ветеранов, особое внимание в регионе уделяют ремонту жилья, благоустройству быта и персональным поздравлениям на дому. Во всех округах проходят торжественные мероприятия и патриотические акции, в центре которых остаются ветераны, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В предпраздничные дни мы отремонтировали более 800 домов и квартир ветеранов, передали бытовую технику, выплатили от 40 до 70 тыс. рублей каждому», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ветеранов также поздравили с наступающим праздником в домашней обстановке. Они получили поздравления от представителей администрации, депутатов, сотрудников социальной защиты, школьников, студентов и волонтеров. Активисты дарят им подарки, организуют мини-концерты, помогают в быту.

Кроме того, ветеранам вручили персональные поздравительные открытки и подарочные сертификаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, продуктовые наборы и памятные сувениры с символикой Победы.

