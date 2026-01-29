В Подмосковье почти 200 водителей оштрафовали за блокировку вывоза отходов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За неделю в Подмосковье за блокировку вывоза отходов к административной ответственности привлекли 150 автовладельцев, общая сумма штрафов составила 750 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что нарушения фиксировались по обращениям жителей через мобильное приложение «Народный инспектор». В числе округов с наибольших количеством привлеченных к ответственности оказались Одинцово, Королев, Ленинский, Химки и Дмитровский.

