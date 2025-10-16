В Подмосковье подали более 1 тыс. онлайн-заявок на регистрацию соцпредприятия

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 1 тыс. онлайн-заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий Московской области, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП», для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. В ведомстве уточнили, что подтверждать статус соцпредприятия необходимо каждый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.