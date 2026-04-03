В Подмосковье подали более 1 тыс. заявок на получение справок из военкоматов

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 1 тысячи заявлений на получение справок военных комиссариатов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти «Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» можно в разделе «Документы» — «Справки и выписки», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга позволяет получить по одному заявлению 25 видов справок, они нужны для оформления пенсии, пособий и прочих льгот.

