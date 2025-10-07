В Подмосковье подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на выплату к юбилею брака

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам», она доступна для супругов, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет – выплату назначат одному из них. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Выплаты к следующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.