В Подмосковье подали более 37 тыс. онлайн-заявок на компенсацию за оплату ЖКУ

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» более 37 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги», она доступна льготным категориям граждан, зарегистрированным в регионе. Среди них — многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие льготники. Для оформления заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.

