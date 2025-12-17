В Подмосковье подали почти 10 тыс. онлайн-уведомлений о сносе здания

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 9 тыс. уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Земля» — «Строительство», она доступна для застройщиков или технических заказчиков, которые планируют осуществить снос объекта капитального строительства. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.