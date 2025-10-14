В Подмосковье подали почти 10 тыс. онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов
Фото: [istockphoto.com/uchar]
С начала 2025 года в Подмосковье электронной услугой «Присвоение спортивных разрядов» воспользовались более 8 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга позволяет получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд», подать заявку могут областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена. Для этого последнему нужно выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России. Найти услугу можно в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.