В Подмосковье подали почти 2 тыс. онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

Почти 2 тыс. заявок на присвоение спортивных разрядов подали в Подмосковье
Фото: [istockphoto.com/Drazen Zigic]
С начала 2026 года в Подмосковье было подано порядка 1,5 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Прочее» – «Спорт и досуг», она позволяет получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмену нужно выполнить нормы, требования и условия, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта. Подать заявку могут областные спортивные федерации.
