В Подмосковье подали почти 3 тыс. онлайн-заявок на получение справок из военкоматов

По итогам 2025 года в Подмосковье жители подали более 2,6 тыс. заявлений на получение справок военных комиссариатов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Документы» — «Справки и выписки», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. В ведомстве уточнили, что в рамках одного заявления можно получить 25 видов справок военных комиссариатов региона, они требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот.

