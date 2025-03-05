В Подмосковье подписали соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»

Прокуратура Московской области, Общественная палата Московской области и Министерство здравоохранения Московской области подписали трехстороннее соглашение о реализации федерального проекта «Здравконтроль», процедура прошла в Доме правительства Московской области.

Проект в 2020 году запустила областная Общественная палата при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Он охватывает 50 российских регионов. Сервис позволяет осуществлять обратную связь между пациентами, медицинскими специалистами и надзорными органами, им пользуются более 720 тыс. пациентов и врачей. Так, например, через платформу поступают обращения по вопросам качества медицинской помощи, доступности лекарств, соблюдения федерального законодательства и не только.

«Проект успешно реализуется уже более пяти лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность», — подчеркнул председатель Общественной палаты региона Анатолий Торкунов.

По его словам, наиболее активно проект реализуют в Подмосковье — в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тыс. участников.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин подчеркнул, что проект получил поддержку от Генеральной прокуратуры страны.

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества», — отметил Сергей Забатурин.

Он добавил, что совместная работа ведомств будет способствовать повышению доступности медицинской помощи.

«Благодаря совместной работе, мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В 2025 году подобные соглашения планируют заключить с областными медучреждениями. В целом по стране проект реализуется через Фонд «Социальная сфера». Работу осуществляют под руководством председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Подмосковья Евгения Мартынова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.