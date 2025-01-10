В Подмосковье подскочил спрос на сельдь

В Подмосковье по итогам декабря 2024 года зафиксировали повышенный спрос на сельдь, он увеличился на 58% в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности в супермаркетах, розничных магазинах и на рынках региона продали более 1 тыс. тонн продукции. В ведомстве напомнили, что рыба входит в состав традиционного новогоднего салата «Сельдь под шубой». Она является отличным источником Омега-3 и белка, которые положительно влияют на здоровье, в том числе сердца и сосудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.