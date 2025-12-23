В Подмосковье подскочила популярность цифровых учебников

С начала 2025 года электронным дневником на базе платформы «Моя школа» в Подмосковье воспользовались свыше 1 млн учеников, им было выдано более 34 млн домашних заданий, из которых 5 млн выполнены в цифровом формате. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Электронные учебники стали в 2,5 раза популярнее среди школьников, и это закономерно: они делают уроки более наглядными, помогают учителю гибко работать с материалом и уделять больше внимания детям. Для школьников это удобный формат обучения, а для родителей — понятный и прозрачный образовательный процесс», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В регионе школьникам доступен 41 цифровой учебник для 5-9 классов, оснащенный аудиоверсиями параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями, за два года ими воспользовались более 730 тыс. раз.

Напомним, что в этом году Подмосковье признали лучшим регионом России по внедрению цифрового образовательного контента по итогам федерального проекта «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента».

