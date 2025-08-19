В Подмосковье подвели итоги масштабного сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Подмосковье Всемирный день гуманитарной помощи отметили подведением итогов масштабного сбора. Его провели с 4 по 17 августа «Волонтеры Подмосковья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«В преддверии 1 сентября мы организовали специальный сбор для детей Донбасса и, конечно, участников СВО. «Доброе дело» в очередной раз доказало, как много в Подмосковье неравнодушных людей. Мы видим, как с каждой такой акцией наше сообщество только крепнет, а люди, однажды принеся помощь, становятся постоянными участниками проекта», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Так, в области собрали свыше 20 тонн всего необходимого бойцам и детям Донбасса. Это лекарства, техника, школьные принадлежности. Всю собранную помощь доставили в Региональный распределительный центр в Одинцово.

Всего с начала спецоперации подмосковные волонтеры передали на Донбасс и в приграничные территории свыше 8,4 тыс. тонн полезного груза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, каковы ключевые направления поддержки участников СВО.