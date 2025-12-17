В Подмосковье подвели итоги профессионального конкурса для медработников скорой помощи
Лучших медработников скорой помощи определили в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье подвели итоги профессионального конкурса для медработников скорой помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, были определены 12 победителей и призеров из числа врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, а также диспетчеров.
Лучшим врачом стала Татьяна Иванова с подстанции Раменского, лучшим фельдшером — Екатерина Пекшева с Люберецкой подстанции, лучшим медбратом — Азат Шарипов из Клина, лучшим диспетчером — Анна Худякова из Дмитрова.
Все победители и призеры получат денежные премии в размере до 170 тыс. рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников МОНИКИ с 250-летием института.