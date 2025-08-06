В Подмосковье подвели итоги работы управляющих организаций за второй квартал 2025 года

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы муниципальных и частных управляющих организаций за второй квартал 2025 года.

В общей сложности были оценены 809 компаний. Особое внимание уделяли жалобам на состояние контейнерных площадок, организации работы в Единой диспетчерской службе, отсутствию задолженности перед регоператорами и ресурсоснабжающими организациями, наличию аварийно-диспетчерской службы и другим аспектам.

В результате в «зеленую» зону вошли 282 организации. Число таких компаний увеличилось на 16%. В «желтой» зоне оказались 314 компаний. В «красной» — 213. При этом количество организаций в «красной» зоне сократилось на 14%.

Подробная информация о рейтинге представлена на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность перевода общих собраний собственников жилья в онлайн-формат.