В Подмосковье подвели итоги регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек из 49 муниципалитетов. Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области, региональное отделение Движения Первых, штаб регионального отделения ЮНАРМИИ региона при поддержке Министерства образования Московской области.

«Формат игры позволяет не только получить базовые навыки допризывной подготовки, но и развивает умение работать в команде, быстро принимать решения в нестандартной обстановке. Победители регионального этапа теперь представят область на окружном этапе, который пройдет в Костромской области в конце июня», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участников разделили на четыре возрастные категории — младшую, среднюю, старшую и специальную — для студентов. Они соревновались в огневой и строевой подготовке, тактической медицине, радиационной, химической и биологической защите, управлении беспилотниками и не только.

В младшей возрастной категории первое место заняла команда «Дозор 7» из Подольска, в средней категории — «Воин 2-0» из Бронниц. Среди старших участников лучшей стала команда «Легион-12» из Домодедово, в специальной категории — команда «Просвет» из Мытищ.

«Всероссийская военно-патриотическая игра „Зарница 2.0“ — это, действительно, очень масштабный проект, который объединяет людей, благодаря которому можно добиться крутых результатов», — поделился впечатлениями участник команды «ССК Авиатор» из Егорьевска Иван Котов.

Отметим, что игра прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

