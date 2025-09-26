В Подмосковье подвели итоги слета школьных лесничеств и регионального этапа конкурса «Подрост»

В Подмосковье подвели итоги областного слета школьных лесничеств и регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Церемония закрытия мероприятия прошла в Пушкино. В ее рамках напомнили, что в регионе насчитывается 178 школьных лесничеств, в которых занимаются более 3 тыс. детей.

По итогам командного зачета лучшим школьным лесничеством было признано лесничество «Новолесье» из СОШ «Имена Победы» Клина. Победителем этапа конкурса «Подрост» стал Максим Власов из той же школы. Он будет представлять Подмосковье на федеральном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске.