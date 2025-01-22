В Подмосковье появилось 14 новых пунктов приема стеклотары

В Подмосковье с начала года открыли 14 новых пунктов приема стеклотары. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специальные контейнеры начала устанавливать компания из Тверской области, которая занимается производством стеклотары. Такие емкости появились в пяти городских округах Подмосковья: Химках, Клину, Истре, Одинцово и Мытищах.

Собранное вторсырье доставляют на предприятие в Твери. Каждый год на заводе перерабатывают свыше 150 тонн стеклобоя, изготавливая высококачественную тару для упаковки продукции.