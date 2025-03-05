В Подмосковье появится новый корпус молочной фермы

В Домодедово продолжается строительство нового корпуса молочной фермы племзавода «Повадино», его стройготовность превысила 60%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, строители уже наполовину выполнили фундаментные работы. Кроме того, они занимаются возведением конструкций подземной части и надземной части здания, а также устройством внутренних инженерных систем и наружных сетей.

Площадь корпуса составит более 30 тыс. кв. м, он позволит улучшить условия содержания дойных коров и увеличить объемы молока с одного животного с 10 до 13 тонн в год. Помимо этого, на предприятии установят роботизированную технику. В ведомстве добавили, что АО «Племзавод „Повадино“ входит в тройку лидеров по производству молока в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.