В Подмосковье полностью выполнили годовой план губернаторской программы газификации

В Подмосковье полностью выполнили годовой план программы губернатора по газификации, передает Министерство энергетики Московской области.

Так, с начала года в городских округах области в рамках программы газифицировали семьдесят семь населенных пунктов.

«Мы стремимся обеспечить доступ к газу как можно большего количества населенных пунктов, в том числе в самых отдаленных районах области, ведь газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — подчеркнул руководитель областного Минэнерго Сергей Воропанов.

В рамках президентской программы соцгазификации за год газом обеспечили тридцать три тысячи жителей Подмосковья.